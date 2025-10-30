Названы самые высокооплачиваемые профессии без опыта в ХМАО

За полный день дальнобойщикам предлагают 225 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре самыми денежными вакансиями для соискателей без опыта стали должности водителей-дальнобойщиков. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».

«Самыми высокооплачиваемыми в Ханты-Мансийском автономном округе стали вакансии водителей-дальнобойщиков — в среднем за полный день им предлагали 225 тысяч рублей, что на 10% выше, чем годом ранее. На втором месте — водители грузового транспорта с зарплатой около 157 900 рублей в месяц, рост составил 54%», — уточнили эксперты.

Третье место заняли машинисты. Их средняя зарплата составила 138 600 рублей, что на 35% выше прошлогодних показателей.

Продолжение после рекламы