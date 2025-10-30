Названы самые высокооплачиваемые профессии без опыта в ХМАО
За полный день дальнобойщикам предлагают 225 тысяч рублей в месяц
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Югре самыми денежными вакансиями для соискателей без опыта стали должности водителей-дальнобойщиков. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».
«Самыми высокооплачиваемыми в Ханты-Мансийском автономном округе стали вакансии водителей-дальнобойщиков — в среднем за полный день им предлагали 225 тысяч рублей, что на 10% выше, чем годом ранее. На втором месте — водители грузового транспорта с зарплатой около 157 900 рублей в месяц, рост составил 54%», — уточнили эксперты.
Третье место заняли машинисты. Их средняя зарплата составила 138 600 рублей, что на 35% выше прошлогодних показателей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличился спрос на банковских работников и сантехников — им в начале осени предлагали до 80 тысяч рублей в месяц, а количество вакансий выросло более чем в два раза.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!