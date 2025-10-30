Омбудсмен ХМАО переназначена на новый срок

Наталья Стребкова назначена уполномоченным по правам человека ХМАО на третий срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова переназначена на третий срок. Ее кандидатуру, выдвинутую губернатором Русланом Кухаруком и согласованную российским омбудсменом Татьяной Москальковой, поддержал окружной парламент.

«За кандидатуру югорского омбудсмена Натальи Стребковой проголосовали депутаты. Она получила единогласную поддержку всех присутствующих депутатов, один парламентарий из 38 не голосовал», — сообщает парламентский корреспондент.

Перед назначением были учтены все процессуальные моменты. Во время визита в Ханты-Мансийск Москалькова одобрила кандидатуру югорского омбудсмена.

Стребкова поблагодарила губернатора, правительство и депутатов за поддержку. Она также отметила сотрудников своего аппарата — в особо сложных ситуациях (а на период ее работы пришлись и пандемия, и СВО, и частичная мобилизация) Стребковой и ее команде приходилось работать в круглосуточном режиме. Как отметила глава аппарата губернатора Ирина Чудова, уполномоченным рассмотрено 34 тысячи обращений. А за весь период работы — более 40 тысяч, из них более 7000 — бойцы СВО и их семьи.

В ее поддержку также высказались десятки общественников. Лидер фракции КПРФ Алексей Савинцев попросил губернатора расширить штат аппарата омбудсмена, который трудится в условиях бешеной нагрузки из-за гигантского объема работы. Поддержали ее и руководители фракций ЛДПР, «Партии пенсионеров» и Ер.