В ХМАО мужчина выпал из окна многоэтажки
30 октября 2025 в 13:04
Следователи начали проверку по факту случившегося
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ханты-Мансийской мужчина выпал из окна многоэтажки. Прибывшие медики констатировали смерть. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном комитете.
«По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства выясняются следователями», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при ДТП погиб человек. Полиция задержала водителя, который скрылся с места преступления.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал