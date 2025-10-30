Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В ХМАО мужчина выпал из окна многоэтажки

30 октября 2025 в 13:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Следователи начали проверку по факту случившегося

Следователи начали проверку по факту случившегося

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ханты-Мансийской мужчина выпал из окна многоэтажки. Прибывшие медики констатировали смерть. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном комитете.

«По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства выясняются следователями», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при ДТП погиб человек. Полиция задержала водителя, который скрылся с места преступления.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал