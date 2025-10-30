В ХМАО после капремонта открыли два автомобильных моста
Мосты находятся на автодороге соединяющей центр округа с северными поселениями
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В ХМАО на автодороге, соединяющей Нижневартовск и Радужный, открыты для движения мосты через ручей и реку Гунъеган. Об этом сообщается в tg-канале окружного департамента дорожного хозяйства.
«Мосты находятся на 91-м и 112-м километрах указанной трассы и играют ключевую роль в транспортной инфраструктуре региона, так как ежедневно обеспечивают проезд более 4000 автомобилей. Общая протяженность каждого из мостов составляет 30,75 погонных метров», — указано в сообщении.
В ходе ремонта рабочие заменили опоры и пролеты мостов. Уложено асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО открыли отремонтированный участок трассы, соединяющей округ с другими регионами. Завершилась реконструкция части федерального маршрута «Северо-Запад — Сибирь».
