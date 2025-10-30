Логотип РИА URA.RU
В ХМАО задержан водитель, который два раза сбежал со смертельного ДТП

30 октября 2025 в 11:41
В отношении водителя возбуждено уголовное дело

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) полиция задержала водителя, устроившего смертельное ДТП и два раза сбегавшего с места аварии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«После ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку. По имеющимся данным, спустя некоторое время он вернулся к месту трагедии, но, оценив обстановку, скрылся повторно — до прибытия сотрудников полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту жительства», — сообщили в ведомстве.

При задержании установлено, что подозреваемый был в алкогольном опьянении. Он уверяет, что выпил после случившегося. При этом полицией установлено, что ранее мужчина неоднократно был судим за езду в нетрезвом виде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ГАИ устроила облаву на несовершеннолетних водителей. В Нижневартовске сотрудники ГИБДД начали рейды против подростков, которые садятся за руль без прав.

