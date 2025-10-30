На Западе призвали Зеленского признать победу России после заявления Путина о «Буревестнике»
Зеленского призвали приехать в Москву и признать победу России
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский должен инициировать диалог с Россией на фоне успешных испытаний вооружения — гиперзвуковой ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон». Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.
«Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно», — подчеркнул Арманд Мема в социальной сети X. Он отметил, что Зеленский не осознает масштабов российских разработок, указав на недавние испытания гиперзвуковой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». По словам финского политика, при таком развитии событий у Украины остается мало шансов на успешное сопротивление.
Ранее о завершении проверки российского вооружения сообщил лично президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что испытания аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной силовой установкой, прошли успешно. Этот комплекс, по утверждению Путина, не имеет аналогов в мире, а его мощность превышает показатели межконтинентальной ракеты «Сармат». Кроме того, в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск президент сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». Руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что запуск был произведен 21 октября, ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Вася30 октября 2025 13:01Буревестник уже гиперзвуковым стал)