На Западе призвали Зеленского признать победу России после заявления Путина о «Буревестнике»

«Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно», — подчеркнул Арманд Мема в социальной сети X. Он отметил, что Зеленский не осознает масштабов российских разработок, указав на недавние испытания гиперзвуковой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». По словам финского политика, при таком развитии событий у Украины остается мало шансов на успешное сопротивление.