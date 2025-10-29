Куда долетят «Сармат» и «Буревестник»: карты поражения

МБР «Сармат» вскоре встанет на боевое дежурство, а ракета «Буревестник» обладает «безусловными преимуществами», заявил Путин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент России Владимир Путин сообщил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшее время поступит на боевое дежурство. Об этом глава государства сказал во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.

Комплекс «Сармат» укомплектован тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, масса которой превышает 200 тонн. Она способна преодолевать расстояние до 18 тысяч километров. Согласно информации Минобороны, изделие имеет короткий активный участок полета, что значительно осложняет возможность ее перехвата системами противовоздушной обороны.

Российский лидер также рассказал о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Она оснащена ядерной энергетической установкой. Благодаря чему она может пролететь до 20 тысяч километров. По словам Путина, это оружие запускается в течение «минут и секунд». Подробнее о новейших разработках российского оружия, а также о том, куда они предположительно могут нанести удар — в материале URA.RU.

Какие цели потенциально могут поразить «Сармат» и «Буревестник»

Данные виды оружия способны долететь до любой точки планеты. Если предположить, что запуск будет осуществлен из Москвы, то расстояние от российской столицы, например, до Вашингтона будет составлять 7 829 километров, до Сан-Франциско — 9 451 километр. «Сармат» и «Буревестник» способны потенциально поразить как любую европейскую страну, так и долететь до столицы Новой Зеландии — Веллингтона, преодолев около 16,5 тысяч километров.

Что известно о комплексе «Сармат»

Российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат» оснащен тяжелой многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с жидкостным двигателем. Данная система разработана для замены советского ракетного комплекса Р-36М «Воевода».

Разработка новейшей ракетной установки, известной под индексом РС-28 «Сармат», велась с 2011 года Государственным ракетным центром имени академика В.П. Макеева, который входит в структуру госкорпорации «Роскосмос». Проектирование и производство двигателей ПДУ-99 для данной ракеты осуществляло научно-производственное объединение «Энергомаш» начиная с 2013 года, а выпуск продукции был поручен ПАО «Протон-ПМ».

В августе 2016 года были успешно завершены огневые испытания двигателя для МБР «Сармат». Первые бросковые тесты самой ракеты прошли на космодроме Плесецк в Архангельской области в декабре 2017 года и марте 2018 года.

С космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года были проведены успешные испытания МБР. Запущенная ракета достигла установленных целей на полигоне Кура, расположенном на территории Камчатки.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2025 года посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка, где встретился с ранеными военнослужащими СВО. Беседуя с ними, он рассказал, что ракета межконтинентальной дальности «Сармат» скоро поступит на боевое дежурство.

Конструкция и тактико-технические характеристики

Ракетный комплекс РС-28 включает в себя шахтную пусковую установку, а также межконтинентальную баллистическую ракету пятого поколения с тремя ступенями. Боевая часть данной ракеты разделяется в полете. В головных частях могут размещаться ядерные боезаряды с индивидуальным наведением.

МБР имеет длину 35,5 метра и диаметр три метра. Ее стартовая масса составляет 208,1 тонны, при этом масса полезной нагрузки достигает десяти тонн. Максимальная дальность полета достигает 18 тысяч километров.

Скорость выхода на орбиту может достигать 7 тысяч метров в секунду. При нанесении удара этот показатель, по имеющимся данным, составляет порядка 3415 метров в секунду.

«Сармат» способен одновременно нести от 10 до 15 боевых блоков (ББ), количество которых определяется их мощностью. Кроме того, данная МБР предназначена для оснащения гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками типа «Авангард».

Мощь МБР

По предварительным оценкам, МБР «Сармат», оснащенная десятью ББ с индивидуальным наведением и ядерными боезарядами, способна поразить территорию площадью примерно 650 тысяч квадратных километров. Для сравнения, эта площадь превышает размеры всей Франции.

Один боевой блок может нести ядерный заряд с максимальной мощностью до 750 килотонн. Для сопоставления, атомная бомба, сброшенная Соединенными Штатами в августе 1945 года на города Хиросима в Японии, обладала мощностью менее 18 килотонн.

Что известно о ракете «Буревестник»

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» (9М730), оснащенная ядерной энергетической установкой, стала первым вооружением подобного типа, представленным на мировой арене. О ее существовании российский президент Владимир Путин сообщил в 2018 году. Проектирование «Буревестника» началось в начале 2000-х годов и явилось ответной мерой на решение Соединенных Штатов Америки выйти из Договора по противоракетной обороне, а также на разработку Вашингтоном глобальной системы ПРО.

Президент РФ Владимир Путин 26 октября 2025 года заявил, что аналогов крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой в мире нет. А спустя три дня, на встрече с ранеными бойцами СВО, проходящими лечение в московском военном госпитале, он добавил, что данное оружие обладает рядом неоспоримых преимуществ.

«Совсем недавно была испытана новейшая ракета, неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают», — сказал глава российского государства.

Характеристики «Буревестника»

Большинство тактико-технических характеристик данной ракеты остаются засекречены. Согласно открытым источникам, «Буревестник» представляет собой экспериментальную крылатую ракету, оборудованную ядерной энергетической установкой. Она способна осуществлять полет на дозвуковых скоростях на небольшой высоте, преодолевать значительные расстояния, продолжительное время находиться в воздухе и изменять маршрут следования. Такие особенности значительно осложняют ее обнаружение и перехват средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

Известные характеристики ракеты:

тип двигателя — ядерная энергетическая установка;

тип боевой части — ядерная;

дальность полета — по оценкам экспертов, ракета может пролететь свыше 20 тысяч километров;

скорость — дозвуковая или околозвуковая;

профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Как сообщает издание «Военное обозрение», ракета способна развивать скорость в диапазоне от 850 до 1300 км/ч. Выполнять полет она способна на высотах от 25 до 100 метров. Кроме того, она может неделями или месяцами находиться в зоне ожидания, работая в автономном режиме.

Почему ракету считают неуязвимой

Ядерный двигатель ограничивает работу ракеты не количеством топлива, а сроком службы самой установки. Благодаря этому ракета способна находиться в воздухе намного дольше обычных. Она может менять маршрут и ожидать удобного момента для атаки. Долгое время пребывания в воздухе позволяет заходить в зону противника с неожиданных направлений, что затрудняет работу систем раннего предупреждения и наведения перехватчиков.