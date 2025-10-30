В России может появиться еще один выходной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Госдума предложила сделать 7 ноября официальным выходным днем в честь Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Законопроект с соответствующей инициативой внесен депутатами Госдумы во главе с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Принятие настоящего закона будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», — сказано в пояснительной записке. Закон опубликован в электронной базе документов нижней палаты российского парламента.

Инициаторы отметили, что возвращение в календарь памятной даты будет способствовать укреплению гражданской солидарности, особенно в условиях современной международной обстановки. Авторы проекта подчеркнули, что сохранение даты Октябрьской революции в государственном календаре позволит формировать устойчивую историческую память, что, по их мнению, особенно актуально сейчас, когда, как отмечают депутаты, против России ведется гибридная война со стороны коллективного Запада.

