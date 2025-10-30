В России может появиться еще один выходной
Госдума предложила сделать 7 ноября официальным выходным днем в честь Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Законопроект с соответствующей инициативой внесен депутатами Госдумы во главе с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым.
«Принятие настоящего закона будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», — сказано в пояснительной записке. Закон опубликован в электронной базе документов нижней палаты российского парламента.
Инициаторы отметили, что возвращение в календарь памятной даты будет способствовать укреплению гражданской солидарности, особенно в условиях современной международной обстановки. Авторы проекта подчеркнули, что сохранение даты Октябрьской революции в государственном календаре позволит формировать устойчивую историческую память, что, по их мнению, особенно актуально сейчас, когда, как отмечают депутаты, против России ведется гибридная война со стороны коллективного Запада.
Парламентарии также напомнили, что аналогичная практика действует в Белоруссии, где 7 ноября официально признан нерабочим днем. Согласно представленной инициативе, дополнение внесут в статью 112 Трудового кодекса РФ, закрепив за 7 ноября статус нерабочего праздничного дня.
