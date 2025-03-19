19 марта 2025

Пермский детский сад заплатит 700 тысяч за детскую травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес решение в пользу пострадавшего ребенка
Суд вынес решение в пользу пострадавшего ребенка Фото:

Детский сад в Перми заплатит родителям травмированного ребенка 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

«Индустриальный районный суд Перми рассмотрел иск в защиту прав несовершеннолетнего ребенка о компенсации морального вреда. Судом установлено, что причиной несчастного случая стало нарушение воспитателем инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении», — сообщает telegram-канал Пермского краевого суда.

Инцидент произошел еще в мае 2024 года. Мальчик упал, ударился о кровать и получил ушиб головного мозга. Эксперт установил, что несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью. Решение суда в законную силу не вступило.

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Детский сад в Перми заплатит родителям травмированного ребенка 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. «Индустриальный районный суд Перми рассмотрел иск в защиту прав несовершеннолетнего ребенка о компенсации морального вреда. Судом установлено, что причиной несчастного случая стало нарушение воспитателем инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении», — сообщает telegram-канал Пермского краевого суда. Инцидент произошел еще в мае 2024 года. Мальчик упал, ударился о кровать и получил ушиб головного мозга. Эксперт установил, что несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью. Решение суда в законную силу не вступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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