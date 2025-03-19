Пермский детский сад заплатит 700 тысяч за детскую травму

Детский сад в Перми заплатит родителям травмированного ребенка 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
«Индустриальный районный суд Перми рассмотрел иск в защиту прав несовершеннолетнего ребенка о компенсации морального вреда. Судом установлено, что причиной несчастного случая стало нарушение воспитателем инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении», — сообщает telegram-канал Пермского краевого суда.
Инцидент произошел еще в мае 2024 года. Мальчик упал, ударился о кровать и получил ушиб головного мозга. Эксперт установил, что несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью. Решение суда в законную силу не вступило.
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