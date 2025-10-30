Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Китай согласился покупать нефть и газ у США

30 октября 2025 в 13:58
Трамп заявил о сделке с Китаем

Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Китаем по началу масштабных закупок американских энергоносителей, включая нефть и газ с Аляски. Заявление опубликовано на его странице в соцсети Truth Social после завершения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у великого штата Аляска», — отметил Дональд Трамп в Truth Social. 

По словам Трампа, стороны предпримут конкретные шаги к реализации сделки уже в ближайшее время. Переговоры продолжатся с участием главы министерства энергетики США Криса Райта, министра внутренних дел США Дуга Бергама, а также представителей энергетической отрасли двух стран.

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошли в южнокорейском Пусане 30 октября. Лидеры выразили взаимное удовлетворение перспективами сотрудничества и подчеркнули конструктивный характер проведенных переговоров. В ходе встречи президент США планировал обсудить отказ Китая от российской нефти.

