Китай согласился покупать нефть и газ у США

Трамп заявил о сделке с Китаем Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Китаем по началу масштабных закупок американских энергоносителей, включая нефть и газ с Аляски. Заявление опубликовано на его странице в соцсети Truth Social после завершения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у великого штата Аляска», — отметил Дональд Трамп в Truth Social.

По словам Трампа, стороны предпримут конкретные шаги к реализации сделки уже в ближайшее время. Переговоры продолжатся с участием главы министерства энергетики США Криса Райта, министра внутренних дел США Дуга Бергама, а также представителей энергетической отрасли двух стран.

