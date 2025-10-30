Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
30 октября 2025 в 14:09
Российские войска продолжают успешно продвигаться по линии боевого соприкосновения. Армейские группировки заняли и освободили села Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве отметили слаженность в действиях российских соединений.
