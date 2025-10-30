Дочь Егора Гайдара отказывается от бизнеса в России
У Марии Гайдар три квартиры в Москве, указано в материале
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Мария Гайдар, дочь бывшего заместителя председателя правительства России Егора Гайдара, подала заявление о прекращении деятельности своего ИП в РФ. Информация об этом обнаружена в онлайн-базах проверки контрагентов.
«Заявление о ликвидации ИП подано 24 октября. Зарегистрирован статус был в 2012 году», — указано в материале телеканала RT, которое приводит данные.
Гайдар сдавала в аренду три квартиры в Москве. В материале указано, что одна из них — площадью 75 кв.м. Согласно информации материала, она находится в центре Москвы, в Малом Тишинском переулке. Соседние квартиры оцениваются на сумму в 35 — 40 млн рублей, а ее сдача может приносить доход в 150 тыс. рублей в месяц.
Вторая квартира — 52 кв. м, расположена недалеко от станции метро «Белорусская» на улице Верхней. Ее рыночная стоимость — не менее 25 млн рублей. Третья квартира находится у МКАД в районе Строгино на Неманском проезде, ее площадь — 33 кв. м, стоимость — около 10 млн рублей.
В 2015 году Мария Гайдар отказалась от российского гражданства, перебралась на Украину и заняла должности советника председателя Одесской областной администрации Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ). После начала СВО она уехала с Украины и поселилась в Израиле. В настоящее время Гайдар ведет шоу на YouTube и получает доходы от аренды недвижимости в Черногории и работы на Украине.
