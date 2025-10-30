Набиуллина предложила ограничить количество льготных кредитов

Набиуллина заявила, что в данный момент высокая ставка необходима, чтобы снизить инфляцию Фото: Илья Московец © URA.RU

В России необходимо ограничить количество льготных кредитов, чтобы избежать роста ставок для остальных заемщиков. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Льготные кредиты должны быть ограничены, чтобы для остальных ставки по кредитам не были высокими», — отметила Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. В то же время она отметила, что пока высокая ставка по-прежнему необходима для снижения инфляции, и субсидированные кредиты должны сохраняться.

В 2025 году объем таких кредитов составил 120–130 млрд рублей, еще около четырех трлн рублей было выделено на поддержку предприятий. Вместе с тем рост ставки приведет к удорожанию других кредитов, поэтому важно определить приоритетные направления льготного кредитования.

