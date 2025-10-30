Володин: Западу придется выпрашивать прощение у России
30 октября 2025 в 16:02
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что западным странам следует "идти с поклоном" к президенту РФ, чтобы предотвратить применение Россией «Посейдона». Такое заявление он сделал в ходе выступления главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной.
Комментарии (1)
- Вася30 октября 2025 16:47Один раз завелся только, может рано на него расчитывать? На ладе рулевое сделать не могут.
