Скончался народный артист России Анатолий Меньщиков
30 октября 2025 в 16:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Скончался Анатолий Меньщиков, народный артист России, проработавший в Театре имени Евгения Вахтангова почти пятьдесят лет. Информация о кончине актера появилась в telegram-канале театра. Среди наиболее запоминающихся ролей Анатолия Меньщикова в последние годы — роль унтер-офицера Лорио в постановке «Мадемуазель Нитуш».
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал