Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Набиуллина: в России замедляется инфляция

30 октября 2025 в 16:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Инфляция в России замедляется

Инфляция в России замедляется

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России замедляется инфляция. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Дальнейшему замедлению инфляции, по ее словам, будет способствовать бюджетная политика и более умеренный рост спроса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал