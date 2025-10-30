Набиуллина: в России замедляется инфляция
30 октября 2025 в 16:33
Инфляция в России замедляется
В России замедляется инфляция. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Дальнейшему замедлению инфляции, по ее словам, будет способствовать бюджетная политика и более умеренный рост спроса.
