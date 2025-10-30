Володин заявил о личной ответственности министров за эффективность экономики
Володин заявил, что все институты и органы власти должны работать эффективно
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Эффективность экономики зависит не только от уровня ключевой ставки, но и от работы всех государственных институтов и министров. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Все институты и органы власти должны работать эффективно. А это значит, должна расти производительность труда, мы должны делать все для того, чтобы снижалась себестоимость продукции, повышалась эффективность бюджетного рубля, ну и, конечно, снижалась инфляция», — заявил Володин в ходе выступления в Госдуме. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также провел параллель с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая публично отвечает за решения по ключевой ставке. По его мнению, аналогичная персональная ответственность должна быть закреплена за руководителями профильных ведомств. Кроме того, необходимо определить конкретных людей, отвечающих за сдерживание инфляции и повышение эффективности бюджетных расходов.
