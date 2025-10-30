Володин заявил о личной ответственности министров за эффективность экономики

Володин заявил, что все институты и органы власти должны работать эффективно Фото: Роман Наумов © URA.RU

Эффективность экономики зависит не только от уровня ключевой ставки, но и от работы всех государственных институтов и министров. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Все институты и органы власти должны работать эффективно. А это значит, должна расти производительность труда, мы должны делать все для того, чтобы снижалась себестоимость продукции, повышалась эффективность бюджетного рубля, ну и, конечно, снижалась инфляция», — заявил Володин в ходе выступления в Госдуме. Его слова приводит корреспондент URA.RU.