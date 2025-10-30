Набиуллина: жесткая денежно-кредитная политика — это временная мера
Набиуллина объяснила политику Центробанка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жесткая денежно-кредитная политика в России — это временная мера. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы.
«Центробанк исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика — это временное явление», — сказала она, отвечая на вопросы депутатов. Слова Набиуллиной передает корреспондент URA.RU. Набиуллина и глава Минфина Антон Силуанов 30 октября отчитываются перед депутатами Госдумы.
