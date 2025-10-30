Умер заслуженный артист Анатолий Меньщиков: кто он такой и чем запомнился

Умер заслуженный артист РФ Меньщиков Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер театра, радио и телевидения, заслуженный артист России Анатолий Меньщиков скончался в возрасте 75 лет. О смерти артиста сообщили представители Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Кто такой и чем запомнился Анатолий Меньщиков — в материале URA.RU.

Биография и карьера артиста

Анатолий Меньщиков родился 3 июня 1950 года в столице СССР в семье электрослесаря Сергея Ивановича Меньщикова (1906-1961) и домохозяйки Марии Александровны Меньщиковой, в девичестве носившей фамилию Антипова (1910-1990). Трудовую деятельность Анатолий Меньщиков начал в должности машиниста сцены в Московском театре на Таганке. Именно на этих подмостках в 1968 году произошел его театральный дебют: молодому человеку довелось исполнить роль Лорана, выйдя на замену заболевшему артисту в постановке Юрия Любимова «Тартюф».

В 1970 году Меньщиков провел интервью с Владимиром Высоцким, предложив ему анкету, которая впоследствии приобрела широкую известность. На вопросы этой же анкеты в свое время отвечали такие актеры, как Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Леонид Филатов, Борис Хмельницкий и другие представители театральной среды.

С 1974 года начал сниматься в кино. Появлялся на экранах в фильмах-спектаклях. В 1977 году окончил Театральное училище имени Щукина, курс Анатолия Борисова. После чего был принят в труппу Государственного Академического Театра им. Евгения Вахтангова. Но широкую популярность у аудитории Меньщиков приобрел благодаря воскресным поэтическим программам, которые выходили по заявкам слушателей на радиостанции «Говорит Москва» в течение 1999-2006 годов.

С 1974 года Меньщиков начал сниматься в кино Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Роли в кино

Актерская фильмография Анатолия Меньщикова охватывает несколько десятилетий отечественного кинематографа и телевидения. В период с 1974 по 1977 год артист участвовал в съемках картины «Хождение по мукам». В 1975 году на экраны вышел фильм «От зари до зари», где Меньщиков исполнил роль Игоря Малофеева, попутчика главного героя Рожнова в поезде. Годом позже актер появился в телевизионном спектакле «Ну, публика!» в образе внука-студента.

В 1978 году Меньщиков сыграл нефтяника в культовой ленте «Сибириада». Через два года, в 1980-м, зрители увидели его в эпизодической роли гусара с трубкой в комедии «О бедном гусаре замолвите слово». В 1981 году артист воплотил на экране образ шофера военкома в картине «Тропинины».

А 1983 год ознаменовался работой в фильме «Молодые люди», где актер исполнил роль Виктора Хотунцева. В 1987 году Меньщиков появился в телеспектакле «Портрет». В постсоветский период карьера артиста продолжилась. В 1991 году он сыграл Левушку в картине «И возвращается ветер…», а в 1992-м воплотил образ Пахома в экранизации «Детство Никиты».

В 2000 году Меньщиков вернулся к работе на телевидении, исполнив роль Пахомыча в телеспектакле «Дядюшкин сон». 2007 год принес актеру сразу две работы: роль Ивана Македоновича в фильме «Морская душа» и участие в многосерийном проекте «Огонь любви» (2007-2009), где он воплотил образ директора завода Константина Васильевича.

2009 год отметился несколькими проектами: эпизодическая роль Николая Александровича в 38-й серии сериала «Глухарь» под названием «Хамелеон», а также работа в картине «Победитель», где артист сыграл тренера по конной выездке. В 2010 году Меньщиков исполнил роль директора пансионата в фильме «Точка кипения».

Звания и награды

Артист удостоен диплома Российского фонда культуры и звания лауреата Всесоюзных и Всероссийских конкурсов мастеров художественного чтения, проходивших в период с 1975 по 1985 год. В 2005 году Меньщиков стал обладателем премии «Театрал». 28 декабря 2007 года артисту было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». А 10 сентября 2021 года Меньщиков был награжден орденом Дружбы за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность.

О смерти артиста сообщили представители театра им. Евгения Вахтангова Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Смерть

Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков в возрасте 75 лет, о чем сообщили в telegram-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. «Печальная новость: ушел из жизни Анатолий Меньщиков, заслуженный артист России, посвятивший служению Театру Вахтангова без малого пять десятилетий», — сообщили представители театра.