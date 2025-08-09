Любовный треугольник, две жены и роль Атоса: актеру Вениамину Смехову — 85

Советский граф Атос, режиссер, писатель и неудобный критик власти — 10 августа 2025 года легендарному актеру Вениамину Смехову исполняется 85 лет. Человек, который стал символом интеллигентности для поколения, выросшего на «Трех мушкетерах», дважды отказывался от звания народного артиста, но все равно продолжает выступать на российских сценах даже в преклонном возрасте. Подробнее о жизненном пути, творчестве и личной жизни артиста — в материале URA.RU.
От Щукинского училища до «Таганки»: начало пути Смехова
Родился будущий Атос 10 августа 1940 года в Москве в еврейской семье. Его отец, доктор экономических наук Борис Моисеевич, участвовал в Великой Отечественной войне, а мать Мария Львовна работала врачом-терапевтом. Детство мальчика пришлось на тяжелые военные годы — с 1941 по 1943 год он вместе с матерью находился в эвакуации под Казанью.
Театральная судьба Смехова складывалась непросто с самого начала. В 1957 году он поступил в Щукинское училище на курс Владимира Этуша, но через год был отчислен из-за... стеснительности и зажатости. Молодому Смехову повезло: его оставили вольнослушателем на испытательный срок, и в 1959 году восстановили в статусе студента. Позже актер признавался, что именно Этуш стал для него великим воспитателем, встряхнувшим его жизнь.
После окончания училища в 1961 году Смехов по распределению отправился в Куйбышевский драмтеатр, где проработал всего год. Вернувшись в Москву, он попал в труппу Московского театра драмы и комедии, который в 1964 году возглавил Юрий Любимов, превратив его в легендарную «Таганку».
Звездный час Смехова на «Таганке»
Театр на Таганке стал для Смехова настоящим домом на долгие годы. Здесь он сыграл десятки блистательных ролей: 3-го Бога в «Добром человеке из Сезуана», Клавдия в «Гамлете», Клеанта в «Тартюфе». Особое место в его театральной карьере заняла роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита», поставленном Любимовым в 1977 году.
Смехов считал «Таганку» островом свободы в несвободной стране. Театр постоянно сталкивался с угрозами репрессий со стороны властей, многие постановки запрещались к показу. Среди них были «Живой» по повести Бориса Можаева, «Борис Годунов» Пушкина и спектакль о Владимире Высоцком, который показали всего два раза.
В 1985 году после изгнания Юрия Любимова из СССР Смехов вместе с Леонидом Филатовым и Виталием Шаповаловым ушел в театр «Современник» в знак протеста. Там он проработал два года, после чего вернулся на родную «Таганку», где служил до 1998 года.
Три мушкетера и «мокрый пистолет»: кинокарьера Вениамина Смехова
Несмотря на звездную театральную карьеру, широкая публика знает Смехова прежде всего по роли Атоса в легендарном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979). Любопытно, что актер не хотел сниматься в этой картине. В беседе с ретропорталом.ru артист признался, что считал сценарий «посредственной работой в псевдоковбойском духе». Согласился он только из-за дружбы с Валентином Смирнитским, сыгравшим Портоса.
Еще один малоизвестный факт: культовую «Балладу Атоса» исполнил не сам Смехов, а музыкант Вячеслав Назаров из оркестра Олега Лундстрема. Он же первым произнес знаменитое «каналья» и написал текст для «Песни Миледи». К образу Атоса Смехов возвращался еще трижды — в фильмах «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992), «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993) и «Возвращение мушкетеров» (2008).
Среди других заметных киноролей Смехова — барон Краузе в военной драме «Служили два товарища» (1968). Дон Кихот в «Сказке странствий» (1983), кюре Максимен в «Ловушке для одинокого мужчины» (1990).
Вениамин Смехов и режиссура, книги, радио
С 1990-х годов Смехов расширил сферу своей деятельности, занявшись режиссурой в России и за рубежом. Он ставил драматические спектакли в Израиле, Чехии, Германии и Франции. Особое место в его режиссерской карьере заняли оперные постановки — «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Дон Паскуале» Доницетти, «Пиковая дама» Чайковского.
Параллельно Смехов преподавал актерское мастерство в американских университетах. А также создавал телевизионные программы, включая авторские циклы «Театр моей памяти», «Я пришел к вам со стихами» и «Золотой век Таганки».
Литературный талант Смехова проявился в его книгах: «В один прекрасный день» (1986), «Театр моей памяти» (2000), «Золотой век Таганки» (2012), «Жизнь в гостях» (2020). Особой популярностью пользуются его мемуары о Владимире Высоцком — «Живой и только» (1990) и «Здравствуй, однако...» (2018).
Личная жизнь Вениамина Смехова
Первый брак Смехова с редактором радио Аллой Александровной длился почти 20 лет. В этом союзе родились две дочери: Елена, ставшая писательницей, и Алика — актриса и певица, получившая звание заслуженной артистки РФ.
В 1980 году Смехов неожиданно для многих развелся с первой женой ради студентки ЛГИТМиКа Галины Аксеновой, которая была младше его на 19 лет. Несмотря на трудности развода и осуждение со стороны коллег и родственников, этот брак оказался крепким — супруги вместе уже более 40 лет.
Развод дался нелегко всем участникам. Первая жена Алла вспоминала, что если бы Смехов честно признался, что полюбил другую, разрыв не стал бы для нее таким ударом. По ее словам, все их знакомые были в курсе романа, а поэт Юрий Визбор даже давал влюбленным ключи от своей квартиры. Сам Смехов позже признавался, что никогда не жалел о своем выборе, называя жизнь с Галиной «яркой и захватывающе интересной».
Отношения со старшей дочерью Еленой после развода испортились. Она не смогла простить отцу предательство матери.
Политическая позиция Смехова и скандалы
В последние годы Смехов неоднократно оказывался в центре общественного внимания из-за своей политической позиции. Он критически высказывался о ситуации в России и не поддержал специальную военную операцию на Украине.
Несмотря на неоднозначную позицию, Смехов продолжает жить и работать в России, участвует в театральных постановках и творческих вечерах. В отличие от многих коллег с похожими взглядами, он не был подвергнут санкциям и продолжает выступать перед публикой.
Интересен факт, что Смехов дважды отказывался от звания народного артиста России. «В хорошие времена нам звания не давали. Есть имена, а есть цацки. Доброе имя дороже звонкой масти», — говорил актер в YouTube-шоу «Света вокруг света». Он также упоминал, что некорректный метод получения звания — необходимость самому писать заявление на присвоение — не кажется ему справедливым.
От скандала в самолете до дня рождения: чем живет Смехов сегодня
Как любая яркая личность, Смехов не избежал скандалов. Один из громких инцидентов произошел во время авиарейса Ханты-Мансийск — Москва. Актера задержали прямо на борту самолета за попытку воспользоваться туалетом бизнес-класса. По версии стюардессы, 78-летний артист оттолкнул ее и проигнорировал запрет. После приземления у Смехова забрали паспорт, и он был вынужден давать объяснения полиции.
Примечательно, что за Смехова заступились другие пассажиры, включая телеведущего Леонида Якубовича, который был шокирован обвинениями в адрес «интеллигентнейшего человека». В самолете выяснилось, что еще в начале полета Смехову отказали в пересадке в бизнес-класс, несмотря на больную ногу, а его просьбы добавить воздуха из-за духоты игнорировались.
В 2023 году Смехов стал лауреатом Царскосельской художественной премии. Эту награду он получил за книгу «Жизнь в гостях» и вклад в развитие театра и кино.
Фильмография Вениамина Смехова
За свою кинокарьеру Вениамин Смехов создал десятки запоминающихся образов, от утонченных аристократов до эксцентричных персонажей. Среди наиболее значимых работ актера:
- «Служили два товарища» (1968) — барон Краузе
- «Смок и Малыш» (1976) — Смок
- «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978) — Атос
- «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (1979) — дядя
- «Сказка странствий» (1983) — местный Дон Кихот
- «Семь криков в океане» (1986) — барон Порто
- «Ловушка для одинокого мужчины» (1990) — кюре Максимен
- «Дура» (1991) — Бенжамен Боревер
- «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992) — Атос
- «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993) — Атос
- «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004) — Александр, ухажёр Сони
- «Капитанские дети» (2007) — Лев Горейно, писатель
- «Монтекристо» (2008) — Илья Орлов
- «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2008) — Атос
- «Предлагаемые обстоятельства» (2009) — Георгий Струнин, режиссёр
- «Фурцева» (2011) — Пётр Владимирович Богуславский
- «Мафия: Игра на выживание» (2015) — Лука Сергеевич
- «Земля Эльзы» (2020) — Леонид
- «Казанова в России. Тайная миссия» (2021) — Маттео Брагадин
- «Этерна: Часть первая» (2022) — Вальтер Придд
