Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников
30 октября 2025 в 17:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Системы противовоздушной обороны в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени ликвидировали 30 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, отражение атаки прошло успешно.
