Десятки беспилотников ВСУ атаковали российские регионы

Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников в период с 11:00 до 15:00 мск над территорией шести регионов страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны, больше всего БПЛА было зафиксировано над Брянской областью — там сбили 11 беспилотников.

Еще 10 дронов уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Крымом, три — над Курской областью. По одному украинскому беспилотнику силы ПВО перехватили над Калужской областью и акваторией Черного моря.

