Десятки беспилотников ВСУ атаковали российские регионы
Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Системы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников в период с 11:00 до 15:00 мск над территорией шести регионов страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны, больше всего БПЛА было зафиксировано над Брянской областью — там сбили 11 беспилотников.
Еще 10 дронов уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Крымом, три — над Курской областью. По одному украинскому беспилотнику силы ПВО перехватили над Калужской областью и акваторией Черного моря.
Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки системы ПВО сбили 192 украинских беспилотника, восемь управляемых авиабомб и три снаряда американских систем HIMARS. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ, передает RT.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.