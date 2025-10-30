Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Десятки беспилотников ВСУ атаковали российские регионы

30 октября 2025 в 17:51
Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников в период с 11:00 до 15:00 мск над территорией шести регионов страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны, больше всего БПЛА было зафиксировано над Брянской областью — там сбили 11 беспилотников.

Еще 10 дронов уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Крымом, три — над Курской областью. По одному украинскому беспилотнику силы ПВО перехватили над Калужской областью и акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки системы ПВО сбили 192 украинских беспилотника, восемь управляемых авиабомб и три снаряда американских систем HIMARS. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ, передает RT.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

