Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Карелия создает дружины для защиты границы с Финляндией

30 октября 2025 в 17:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Взаимодействие также включает организацию шефства над пограничными подразделениями

Взаимодействие также включает организацию шефства над пограничными подразделениями

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Карелии приступили к созданию народных дружин в приграничных районах региона. Новые формирования будут оказывать помощь пограничникам в охране границы с Финляндией, которая в апреле 2023 года стала членом НАТО. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«Мы формируем народные дружины, то есть тех, кто помогает пограничникам, кто хорошо знает территорию и ориентируется на местности», — рассказал Парфенчиков агентству ТАСС. Взаимодействие также включает организацию шефства над пограничными подразделениями. Особое внимание уделяется работе с военнослужащими, завершающими срочную службу.

Параллельно власти Карелии уделяют значительное внимание развитию инфраструктуры приграничных районов. По словам Парфенчикова, в регионе действует федеральная целевая программа, которая по поручению президента России Владимира Путина была продлена до 2030 года. В Карелии ремонтируются школы, кинотеатры, музеи и медицинские учреждения. Среди наиболее значимых проектов глава региона выделил строительство культурного центра в Лахденпохье.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал