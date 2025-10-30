Карелия создает дружины для защиты границы с Финляндией
Взаимодействие также включает организацию шефства над пограничными подразделениями
Власти Карелии приступили к созданию народных дружин в приграничных районах региона. Новые формирования будут оказывать помощь пограничникам в охране границы с Финляндией, которая в апреле 2023 года стала членом НАТО. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
«Мы формируем народные дружины, то есть тех, кто помогает пограничникам, кто хорошо знает территорию и ориентируется на местности», — рассказал Парфенчиков агентству ТАСС. Взаимодействие также включает организацию шефства над пограничными подразделениями. Особое внимание уделяется работе с военнослужащими, завершающими срочную службу.
Параллельно власти Карелии уделяют значительное внимание развитию инфраструктуры приграничных районов. По словам Парфенчикова, в регионе действует федеральная целевая программа, которая по поручению президента России Владимира Путина была продлена до 2030 года. В Карелии ремонтируются школы, кинотеатры, музеи и медицинские учреждения. Среди наиболее значимых проектов глава региона выделил строительство культурного центра в Лахденпохье.
