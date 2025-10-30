«Из церкви слышны крики матери»: в Ревде простились с детьми, которых погубил пьяный лихач

На прощание с сестрами пришли сотни горожан Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) похоронили девочек-сестер, которых 27 октября сбил насмерть пьяный Михаил Слободян (вину признал). Проститься с ними пришли близкие и сотни неравнодушных горожан. Из церкви доносились крики матери, слезы не мог сдержать батюшка, передает корреспондент URA.RU.

«Сердце, наверное, рвется у матери, а у меня буря в душе. У нас у всех скорбь. Конечно, мы будем молиться, на этом жизнь не заканчивается», — сказал отец Евстратий, закончив отпевание.

Из-за дождя местным пришлось взять зонтики Фото: Размик Закарян © URA.RU

Траурная церемония началась в 14 часов. Люди с цветами и игрушками заняли первый и второй этажи храма. Части пришлось стоять на лестницах и за церковью. Во время службы маме девочек стало плохо, помощь ей оказали медики, которые дежурили там. По центру стояли белые гробы — тела девочек были накрыты покрывалами. После службы родные остались наедине с погибшими детьми, чтобы проститься в одиночестве.

На фоне колокольного звона из храма доносились истошные крики матери, убитой горем. Ее бывший муж пришел на похороны с новой женой. «Она сейчас вообще одна останется. Где ее мать, вообще не знаю», — посетовала присутствовавшая на похоронах Надежда. Женщине помогут сотрудники «Урал-Шока», где она работает. «Мы окажем психологическую помощь. Поможем с реабилитацией. Бессрочный оплачиваемый отпуск, мы в стороне не останемся», — сказала коллега потерпевшей. Она хочет, чтобы виновник аварии понес максимальное наказание.

«Я — мать троих детей. Со мной стоит 12-летняя дочь. Она во время аварии гуляла в том месте. Господь отвел ее за руку оттуда. Я ей звонила, сказала идти домой, а потом узнала о случившемся», — заявила Екатерина.

Девочек похоронили в одной могиле Фото: Размик Закарян © URA.RU

На кладбище все отправились на автобусах. Мэрия перекрыла дороги, чтобы колонна прошла без остановок. Администрация предложила семье похоронить девочек на Аллее Славы, где покоятся бойцы СВО, но родные отказались. Два маленьких гроба положили в одну могилу. Рядом покоится дядя — сын их бабушки. Могила утонула в цветах и игрушках — часть разложили рядом.

«Светленькие были девочки. Жизнерадостные, веселые. Виделись, конечно, но редко, так как мы далеко живем, в Тюмени, но так часто общались. И в соцсетях, и по телефону. Тетя крайне тяжело переживает», — поделился двоюродный брат погибших Николай. «Видели, как ей (маме сестер) плохо. Как ее откачивали во время отпевания», — добавила его девушка Арина.

Аллея Славы (справа), где могли похоронить девочек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Страшная авария произошла 27 октября на улице Чехова. Девочки с подругой пошли в «Монетку» за конфетами, но в них влетел Слободян. Предварительно, в момент ДТП он был пьян и под наркотиками. Мужчина не справился с управлением и сбил несовершеннолетних. Две погибли на месте ЧП, за жизнь третьей борются медики. У продуктового горожане возвели стихийный мемориал. Суд отправил Михаила в следственный изолятор до 26 декабря. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время избрания меры пресечения фигурант признался, что ездил без прав. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.