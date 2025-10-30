Логотип РИА URA.RU
Главное о ЧП с голым и обезглавленным трупом, который нашли в лесу Екатеринбурга

В екатеринбургском лесу нашли голый труп с кольцом на пальце
30 октября 2025 в 19:32
Тело нашел мужчина, который был на пробежке

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Утром 30 октября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили голый обезглавленный труп. Предварительно, там скончалась женщина. Силовики подозревают в ситуации криминал. Все, что известно о ЧП, — в сбойке URA.RU.

Жуткая находка

Тело случайно заметил мужчина, который каждый день бегает в этом лесу. Именно он рассказал о жуткой находке спецслужбам. Туда оперативно приехали силовики из разных ведомств. По словам источника URA.RU, в лесу работали следователи, полицейские и кинологи. Место было оцеплено.

Криминал

Правоохранители организовали поиски головы. По одной из версий, тело могло пролежать там около полугода. Предположительно, голову отрезали или отрубили.

Комментарии силовиков

Осмотрев труп и место происшествия, следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Сыщики намерены установить личность убитой, провести ряд экспертиз. Чтобы вычислить преступника, следователи изымут и проанализируют записи с камер видеонаблюдения. На пальце убитой и обезглавленной женщины сыщики нашли кольцо.

Материал из сюжета:

Голый труп без головы нашли в лесу

