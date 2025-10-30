Главное о ЧП с голым и обезглавленным трупом, который нашли в лесу Екатеринбурга

Тело нашел мужчина, который был на пробежке Фото: Роман Наумов © URA.RU

Утром 30 октября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили голый обезглавленный труп. Предварительно, там скончалась женщина. Силовики подозревают в ситуации криминал. Все, что известно о ЧП, — в сбойке URA.RU.

Жуткая находка

Тело случайно заметил мужчина, который каждый день бегает в этом лесу. Именно он рассказал о жуткой находке спецслужбам. Туда оперативно приехали силовики из разных ведомств. По словам источника URA.RU, в лесу работали следователи, полицейские и кинологи. Место было оцеплено.

Криминал

Правоохранители организовали поиски головы. По одной из версий, тело могло пролежать там около полугода. Предположительно, голову отрезали или отрубили.

Продолжение после рекламы

Комментарии силовиков