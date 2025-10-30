Мужчину отправили под стражу до 28 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Шеф-повара Павла Тена, которого подозревают в убийстве бизнесмена Ильгара Ханаданова из города Заречного, отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в убийстве бизнесмена в Белоярском районе 25 октября 2025 года (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия. Павлу Тену избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 декабря 2025 года включительно», — поделились в суде.

Ханаданов без вести пропал 24 октября. Позже в лесу обнаружили его Mercedes в крови, а затем в 30 км от места пропажи нашли и тело мужчины. Предполагаемым убийцей оказался 30-летний повар из Белоярского района. Во время проверки на детекторе лжи он признался в содеянном и расплакался.

По версии следствия, преступление произошло во время распития алкоголя из-за финансовых разногласий между давними знакомыми. После расправы над бизнесменом Тен отогнал его Mercedes в лес, затем вернулся и на другом автомобиле вывез тело в Екатеринбург, где оставил его в канаве у трассы, после чего избавился от орудия преступления.