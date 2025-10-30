Логотип РИА URA.RU
В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Курган погибли трое, включая ребенка

30 октября 2025 в 20:12
Водитель кроссовера при обгоне столкнулся с грузовиком

Фото: прокуратура Свердловской области

В массовой аварии на трассе ЕкатеринбургКурган, где сейчас ограничено движение, погибло три человека, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля марки XCITE X-Cross 77 при совершении маневра обгона автомобиля марки Lexus выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем с прицепом, двигавшимся навстречу», — рассказали в ведомстве. Также грузовик задел по касательной Lexus.

В кроссовере находился мужчина 1990 года рождения, девушка 1993 года рождения и их пятилетняя дочь. В результате ДТП они погибли. На месте работает прокурор Каменского района Максим Мунзафаров, выясняются обстоятельства произошедшего.

Авария произошла на 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Из-за ДТП движение на участке было временно ограничено с организацией реверса. 

Комментарии (1)
  • Ольга
    30 октября 2025 20:33
    Водитель Лексуса прибавил газу и не позволял себя обогнать .
