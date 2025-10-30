На Свердловскую область в 2026 году будет потрачено больше полутриллиона

В Свердловской области увеличили бюджет на 2026 год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Свердловской области рассмотрело на заседании проект регионального бюджета на 2026 год с доходами 504,4 миллиарда рублей и расходами 536,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Документ представил министр финансов Свердловской области Александр Старков. Более 70% доходной части составят налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул».

«Наша ключевая задача — выполнение социальных обязательств, реализация национальных приоритетов, поддержка участников спецоперации и членов их семей, развитие инфраструктуры, а также обеспечение баланса между интересами всех территорий области. 70% в структуре расходов имеют социальную направленность. На решение задач в сфере образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и культуры предусматриваем 359 миллиардов рублей», — заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Проект бюджета предусматривает индексацию заработных плат работников бюджетной сферы всех категорий, а также увеличение расходов на социальные выплаты, стипендии, питание и медикаменты. Документом также обеспечено повышение минимального размера оплаты труда. В ближайшее время законопроект направят на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области.

