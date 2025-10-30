Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Екатеринбуржцы сутки живут под звуки несмолкающей сигнализации. Видео

30 октября 2025 в 19:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Люди мучаются от громких звуков целый день

Люди мучаются от громких звуков целый день

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Жители одного из районов Екатеринбурга уже третьи сутки не могут нормально отдыхать из-за непрерывно работающей сигнализации. Белая Lada, припаркованная на улице Таллинской, 4, превратилась в настоящее испытание для нервов местных жителей.

«Рядом с миграционным отделом третьи сутки стоит брошенная Lada. Сегодня с утра у нее включилась сигнализация и с тех пор не смолкает», — говорит собеседник. Несмотря на продолжительный шум и очевидные неудобства для окружающих, владелец транспортного средства так и не появился. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал