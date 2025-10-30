Жители одного из районов Екатеринбурга уже третьи сутки не могут нормально отдыхать из-за непрерывно работающей сигнализации. Белая Lada, припаркованная на улице Таллинской, 4, превратилась в настоящее испытание для нервов местных жителей.

«Рядом с миграционным отделом третьи сутки стоит брошенная Lada. Сегодня с утра у нее включилась сигнализация и с тех пор не смолкает», — говорит собеседник. Несмотря на продолжительный шум и очевидные неудобства для окружающих, владелец транспортного средства так и не появился.