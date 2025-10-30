На форуме рассказали о реализации молодежной политики Екатеринбурга в мировом контексте Фото: Илья Московец © URA.RU

Молодежная политика Екатеринбурга выходит на международный уровень, также уральские практики могут быть использованы в различных крупных городах России. Об этом мэр города Алексей Орлов рассказал на Международном муниципальном форуме БРИКС.

«Мы сегодня рассказывали о реализации молодежной политики как раз в контексте международных отношений с городами-побратимами, в первую очередь входящими в БРИКС, о реализации молодежной политики в Екатеринбурге, о том, как работает молодежная администрация. Это, наверное, один из лучших примеров в практике — как организовано взаимодействие с иностранными студентами, работа клуба иностранных студентов. То есть все те лучшие практики, которые, как мы считаем, могут быть использованы для осуществления международного сотрудничества в других крупных городах нашей страны», — поделился Орлов.

Орлов подчеркнул, что Екатеринбург всегда занимал активную позицию в международной повестке — у столицы Урала 33 города-партнера. «Более 60 мероприятий международного характера мы принимаем на территории города, и территория, и все, что происходит, связано с участием и реализацией молодежных инициатив», — заявил мэр. Он обратил внимание, что нужно уметь отвечать на запросы молодежи, чтобы представители разных стран могли общаться, дружить, создавать прочный фундамент, а политики — находить компромиссы и договариваться.