Совет Федерации одобрил выплаты регионам в 30 млрд рублей

На 599-м заседании Совета Федерации сенаторы одобрили поддержку регионов до 30 млрд рублей, внеся основные поправки в бюджет на следующий год. Также были рассмотрены итоги 2025 года. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.

«Министр финансов России Антон Германович Силуанов выступая на заседании пояснил, что поправки в закон на 2025 год свидетельствуют о том, что нужно уточнить ассигнования на выполнение всех обязательств, которые были изначально предусмотрены. Министр рассказал, что произошел ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе стала более высокой ставка, чем изначально планировали. Снизились цены на нефть и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом.», — процитировал Шептий слова Силуанова. В результате дефицит федерального бюджета на 2025 год увеличен до 2,6% ВВП.