Совет Федерации одобрил выплаты регионам в 30 млрд рублей
Виктор Шептий рассказал интересные подробности с заседания Совфеда
Фото: Илья Московец © URA.RU
На 599-м заседании Совета Федерации сенаторы одобрили поддержку регионов до 30 млрд рублей, внеся основные поправки в бюджет на следующий год. Также были рассмотрены итоги 2025 года. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.
«Министр финансов России Антон Германович Силуанов выступая на заседании пояснил, что поправки в закон на 2025 год свидетельствуют о том, что нужно уточнить ассигнования на выполнение всех обязательств, которые были изначально предусмотрены. Министр рассказал, что произошел ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе стала более высокой ставка, чем изначально планировали. Снизились цены на нефть и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом.», — процитировал Шептий слова Силуанова. В результате дефицит федерального бюджета на 2025 год увеличен до 2,6% ВВП.
С положительным заключением на бюджетный законопроект выступил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. С докладом о роли финансового сектора в экономике выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В ходе заседания сенаторы также одобрили ряд важных поправок: теперь граждан из мобилизационного резерва смогут привлекать для охраны критически важных объектов, расширен перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи при нарушении трудовых прав, а для домов под реновацией установлен единый подход к использованию взносов на капремонт.
- читатель30 октября 2025 19:09бюджет на этот год уже дефицитный. а следующий будет ещё более дефицитный