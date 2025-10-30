Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

По приказу Путина в районы окружения ВСУ пустят иностранных журналистов

По приказу Путина в районы окружения ВСУ пустят иностранных журналистов
30 октября 2025 в 18:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Глава государства поручил Минобороны РФ обеспечить возможность для иностранных журналистов посетить Красноармейск, Димитров и Купянск. Представители украинских СМИ также смогут направиться в эти районы. По информации оборонного ведомства, российская сторона допускает возможность прекращения огня в указанных зонах продолжительностью до 5-6 часов в случае необходимости.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал