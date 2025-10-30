По приказу Путина в районы окружения ВСУ пустят иностранных журналистов
30 октября 2025 в 18:24
Фото: © URA.RU
Глава государства поручил Минобороны РФ обеспечить возможность для иностранных журналистов посетить Красноармейск, Димитров и Купянск. Представители украинских СМИ также смогут направиться в эти районы. По информации оборонного ведомства, российская сторона допускает возможность прекращения огня в указанных зонах продолжительностью до 5-6 часов в случае необходимости.
