Происшествия

ДТП

На трассе Екатеринбург-Курган произошло массовое ДТП. Фото

30 октября 2025 в 18:26
Автоинспекторы регулируют поток на трассе

Автоинспекторы регулируют поток на трассе

Фото: Илья Московец © URA.RU

На 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Екатеринбурга из-за массового ДТП временно ограничено движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств: двух легковых автомобилей и грузовика. Медики осматривают четверых человек. Движение транспорта частично ограничено, организован реверс, автоинспекторы регулируют поток. Объезд возможен через поселок Белоярский», — сообщают в пресс-службе ведомства. На месте аварии работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и МЧС.

Фото: Госавтоинспекции Свердловской области

