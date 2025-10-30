На трассе Екатеринбург-Курган произошло массовое ДТП. Фото
Автоинспекторы регулируют поток на трассе
Фото: Илья Московец © URA.RU
На 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Екатеринбурга из-за массового ДТП временно ограничено движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств: двух легковых автомобилей и грузовика. Медики осматривают четверых человек. Движение транспорта частично ограничено, организован реверс, автоинспекторы регулируют поток. Объезд возможен через поселок Белоярский», — сообщают в пресс-службе ведомства. На месте аварии работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и МЧС.
Фото: Госавтоинспекции Свердловской области
