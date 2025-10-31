Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Тюменцев на Хэллоуин ждет затяжной дождь

31 октября 2025 в 08:00
Ветер южный со скоростью 2 м/с

Ветер южный со скоростью 2 м/с

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени 31 октября температура воздуха составит 7 градусов. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 31 октября температура наружного воздуха составит от 4 до 7 градусов. Утро: небольшой дождь, неба не видно. День: облачно, небольшие осадки. Вечер: без изменений», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 95%.

