Тюменцев на Хэллоуин ждет затяжной дождь
31 октября 2025 в 08:00
Ветер южный со скоростью 2 м/с
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Тюмени 31 октября температура воздуха составит 7 градусов. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 31 октября температура наружного воздуха составит от 4 до 7 градусов. Утро: небольшой дождь, неба не видно. День: облачно, небольшие осадки. Вечер: без изменений», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 95%.
