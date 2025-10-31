Тюменские волонтеры спасают редкую птицу, которая сама пришла к людям за помощью

Птица сама пришла к тюменйам за помощью Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Волонтеры из центра реабилитации диких и экзотических животных «У Лукоморья» спасают редкую хищную птицу осоеда со сломанным крылом, который сам пришел к людям за помощью. Об этом специалисты центра написали в своих социальных сетях.

«Ося сломал крыло. Но травма стала отнимать силы, да и охотиться с одним крылом крайне сложно. Ося решил пойти за помощью к людям. Сам. Пришел на дачный участок и остался», — пояснили волонтеры.

Владельцы дачи, на которую прилетела птица самостоятельно отвезли его в центр реабилитации. После первичного обследования оказалось, что перелом крыла уже сросся самостоятельно, однако кости сошлись неверно. По этой причине птица не способна сложить крыло. Оно фактически не может правильно функционировать. Сейчас специалисты оказывают осоеду помощь.

