Тюменские волонтеры спасают редкую птицу, которая сама пришла к людям за помощью
Птица сама пришла к тюменйам за помощью
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Волонтеры из центра реабилитации диких и экзотических животных «У Лукоморья» спасают редкую хищную птицу осоеда со сломанным крылом, который сам пришел к людям за помощью. Об этом специалисты центра написали в своих социальных сетях.
«Ося сломал крыло. Но травма стала отнимать силы, да и охотиться с одним крылом крайне сложно. Ося решил пойти за помощью к людям. Сам. Пришел на дачный участок и остался», — пояснили волонтеры.
Владельцы дачи, на которую прилетела птица самостоятельно отвезли его в центр реабилитации. После первичного обследования оказалось, что перелом крыла уже сросся самостоятельно, однако кости сошлись неверно. По этой причине птица не способна сложить крыло. Оно фактически не может правильно функционировать. Сейчас специалисты оказывают осоеду помощь.
Центр реабилитации «У Лукоморья» в Тюмени регулярно принимает диких животных с различными травмами. Ранее специалисты центра спасали четырех уральских неясытей с переломами позвоночника и черепно-мозговыми травмами, а также лису с переломанными задними лапками, попавшую под колеса автомобиля. По словам сотрудников, все чаще птицы и животные прилетают в город в поисках пищи и получают травмы при столкновении с высокими зданиями и линиями электропередач.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!