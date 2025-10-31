Виновник пожара на нефтяном месторождении под Уватом пойдет под суд

Дело о пожаре на месторождении Радонежское передано в суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Старший мастер по ремонту скважин предстанет перед судом по делу о пожаре на Радонежском месторождении, в результате которого серьезно пострадали два человека. Об этом сообщил СКР по Тюменской области в своем telegram-канале.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.217 УК РФ. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении.