Виновник пожара на нефтяном месторождении под Уватом пойдет под суд

Суд рассмотрит дело о пожаре на месторождении под Уватом, где пострадали люди
31 октября 2025 в 12:12
Дело о пожаре на месторождении Радонежское передано в суд

Дело о пожаре на месторождении Радонежское передано в суд

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Старший мастер по ремонту скважин предстанет перед судом по делу о пожаре на Радонежском месторождении, в результате которого серьезно пострадали два человека. Об этом сообщил СКР по Тюменской области в своем telegram-канале. 

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.217 УК РФ.  Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении. 

По версии следствия, из-за его действий в феврале 2025 года на месторождении произошел выброс газа и возгорание, в результате чего три работника получили травмы, двое из которых оказались в больнице с тяжелыми повреждениями. Дело передано в суд.

