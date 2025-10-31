Фирма консула Армении в Тюмени залила нефтепродуктами ливневую канаву на родине Моора

«Тюменьтел» пытается довести до конца строительство школы уже во второй раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Тюменьтел», которая строит в тюменском микрорайоне в Березняковский (место, где родился действующий губернатор региона Александр Моор), сливала нефтепродукты в ливневую водоотводную канаву. Об этом говорится в материалахз иска, выставленного фирме почетного консула Армении в Тюмени Абрама Овеяна Росприроднадзором.

«В Роприроднадзор поступила информация по факту разлива нефтепродуктов в водоотводной канаве, расположенной вблизи дома 35 по улице Аромашевская. В ходе проверки зафиксировано место сброса нефтепродуктов в водоотводную канаву. Кроме того, в канаву выведены шланги с объекта, где производится строительство школы», — пояснили URA.RU в арбитражном суде области.

В настоящий момент дело принято к производству. По данным картотеки арбитражных дел, стороны ознакомлены с материалами дела. Росприроднадзор настаивает на штрафе в размере более двух миллионов рублей.

Продолжение после рекламы