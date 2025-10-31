Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

Фирма консула Армении в Тюмени залила нефтепродуктами ливневую канаву на родине Моора

Росприроднадзор требует оштрафовать тюменскую компанию за слив нефтепродуктов
31 октября 2025 в 11:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Тюменьтел» пытается довести до конца строительство школы уже во второй раз

«Тюменьтел» пытается довести до конца строительство школы уже во второй раз

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Тюменьтел», которая строит в тюменском микрорайоне в Березняковский (место, где родился действующий губернатор региона Александр Моор), сливала нефтепродукты в ливневую водоотводную канаву. Об этом говорится в материалахз иска, выставленного фирме почетного консула Армении в Тюмени Абрама Овеяна Росприроднадзором.

«В Роприроднадзор поступила информация по факту разлива нефтепродуктов в водоотводной канаве, расположенной вблизи дома 35 по улице Аромашевская. В ходе проверки зафиксировано место сброса нефтепродуктов в водоотводную канаву. Кроме того, в канаву выведены шланги с объекта, где производится строительство школы», — пояснили URA.RU в арбитражном суде области.

В настоящий момент дело принято к производству. По данным картотеки арбитражных дел, стороны ознакомлены с материалами дела. Росприроднадзор настаивает на штрафе в размере более двух миллионов рублей.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что «Тюменьтел» уже второй раз пытается построить школы в Березняках. В первый раз госконтракт был расторгнут подрядчиком. После корректировки бюджета, были проведены новые торги, в которых снова победила фирма Овеяна. Контракт заключен на сумму более 1,6 миллиарда рублей

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал