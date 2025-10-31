Стало известно, как будут ходить автобусы в Тюмени в праздничные дни. График
В выходные дни в Тюмени поменяется расписание автобусов
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Городские автобусы будут курсировать по особому графику в выходные, об этом сообщила мэрия Тюмени в своем telegram-канале.
«1 ноября ожидается будничное расписание автобусов, а с 2 по 4 ноября — движение по выходным дням. Рекомендуется планировать свои перемещения заранее», — говорится в сообщении.
Все детали расписания доступны по номеру справочной службы, на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» (в разделе «Расписание») или через мобильное приложение. Ранее стало известно, что многие тюменские автовладельцы пересели на автобусы. Произошло это из-за роста цен на бензин.
