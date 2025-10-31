В выходные дни в Тюмени поменяется расписание автобусов Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Городские автобусы будут курсировать по особому графику в выходные, об этом сообщила мэрия Тюмени в своем telegram-канале.

«1 ноября ожидается будничное расписание автобусов, а с 2 по 4 ноября — движение по выходным дням. Рекомендуется планировать свои перемещения заранее», — говорится в сообщении.