В Тюмени выросло число смертельных ДТП, особенно в праздники
В Тюменской области 152 человека погибли в ДТП
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюменской области зафиксирован рост числа смертельных ДТП, особенно в праздничные дни. Об этом заявил заместитель губернатора региона Сергей Шустов на заседании рабочей группы, посвященном подведению итогов работы по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Несмотря на то, что количество ДТП у нас сокращается, смертность растет. Особенно заметный рост смертности наблюдался в праздничные дни прошлого года, и эта негативная тенденция сохраняется», — подчеркнул Шустов.
За 10 месяцев 2025 года число погибших в ДТП достигло 152 человек, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года (146 погибших). В преддверии зимнего сезона и трехдневных выходных в Тюменской области усиливают меры безопасности на дорогах, об этом сообщил начальник УГИБДД Андрей Миллер. Он отметил, что межсезонье с гололедом и ухудшением видимости повышает риск ДТП.
Уголовное дело ждет 18-летнего водителя из Тобольска. Он стал виновником ДТП, где погибла 17-лентяя девушка.
