Тюменское областное радио отметило 95 лет: губернатор и мэр поздравили коллектив ВГТРК

Александр Моор отметил, что радио - это важная часть единого информационного пространства страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменское областное радио отметило 95-летний юбилей, получив поздравления от губернатора Александра Моора и мэра Тюмени Максима Афанасьева. В торжественной обстановке сотрудникам ГТРК «Регион-Тюмень» вручили заслуженные награды. Об этом сообщил глава города и губернатор в своих telegram-каналах.

«Тюменскому областному радио — 95 лет!.. Прошло торжественное мероприятие, где сотрудники ВГТРК „Регион-Тюмень“ получили заслуженные награды», — пишет глава города. Александр Моор подчеркнул, что тюменское радио объединяет аудиторию трех субъектов: Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Губернатор также провел рабочую встречу с заместителем гендиректора ВГТРК Рифатом Сабитовым, на которой обсудили стратегические направления сотрудничества на 2026 год. Моор отметил вклад региональных телерадиокомпаний в создание единого информационного пространства страны и сохранение исторической памяти.

Продолжение после рекламы

Мэр Тюмени поблагодарил коллектив радио за ежедневную работу по освещению событий и созданию материалов о героях нашего времени. В мае на День радио Афанасьев поделился деталями своего прошлого и уточнил, что радио — это голос его детства.

Радиостанция использует как новые, так и старые форматы, включая возрождение «Театра у микрофона». В выпусках этой передачи звучат радиоспектакли из собрания Гостелерадиофонда, озвученные известными артистами СССР и России.





















1/6 В 2025 году Тюменскому областному радио исполнилось 95 лет Фото: telegram-канал мэра Тюмени