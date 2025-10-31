Масштабное переизбрание мэров завершилось в Тюменской области

Выборы муниципальных глав прошои в 20 районах Тюменской области Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области закончили выбирать глав новообразованных муниципальных округов — раньше они назывались районами и были реорганизованы из-за перехода на одноуровневую систему власти без сельских дум и администраций. Из-за этого в 20 территориях были объявлены новые выборы мэров. Последней свой пост, по решению депутатов, сохранила глава Тюменского района Ольга Зимина — она управляет стратегической территорией с 2023 года.

«Депутаты единогласно избрали главой округа Ольгу Зимину. Она вступит в должность 6 ноября после принятия присяги на думе», — сообщили URA.RU в администрации округа.

По мнению собеседников агентства, процедура переизбрания глав носила скорее технический характер. В 18 из 20 муниципалитетов решением депутатов у власти остались прежние чиновники — часть из них занимает свои посты еще с начала «десятых» годов.

