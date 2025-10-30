Тюменская область подключилась к общероссийскому тендеру по установке памятников СВО
В 2025 году по всей РФ разместили около 15 тендеров на установку памятников участникам СВО
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Муниципалитеты Тюменской области начали активнее размещать тендеры на установку памятников участникам СВО, следуя общероссийской тенденции. Согласно данным госзакупок, в 2025 году в регионе было опубликовано несколько таких конкурсов, тогда как в предыдущие годы они практически не размещались. Об этом написали в сетевом издании Ведомости.
«Регионы и муниципалитеты все активнее размещают тендеры на установку памятников и скульптур в честь участников специальной военной операции... Аналогичные тендеры в 2025 году (некоторые — с благоустройством прилегающей территории) также опубликовали муниципалитеты Ленинградской, Тюменской, Самарской, Кировской, Свердловской областей и Чувашии», — пишут на сайте.
Финансирование памятников осуществляется как из бюджетов разных уровней, так и при поддержке меценатов. По данным издания, в 2025 году по всей России было размещено около 15 тендеров на установку памятников участникам СВО, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. В 2024 году таких закупок было четыре, в 2023 — две, а в 2022 году они отсутствовали.
Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском Знаменском кафедральном соборе, который является объектом культурного наследия федерального уровня, проведут реставрацию внутренней настенной живописи. Данную информацию сообщили в департаменте культурного значения региона.
