Тюменская область подключилась к общероссийскому тендеру по установке памятников СВО

В 2025 году по всей РФ разместили около 15 тендеров на установку памятников участникам СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Муниципалитеты Тюменской области начали активнее размещать тендеры на установку памятников участникам СВО, следуя общероссийской тенденции. Согласно данным госзакупок, в 2025 году в регионе было опубликовано несколько таких конкурсов, тогда как в предыдущие годы они практически не размещались. Об этом написали в сетевом издании Ведомости.

«Регионы и муниципалитеты все активнее размещают тендеры на установку памятников и скульптур в честь участников специальной военной операции... Аналогичные тендеры в 2025 году (некоторые — с благоустройством прилегающей территории) также опубликовали муниципалитеты Ленинградской, Тюменской, Самарской, Кировской, Свердловской областей и Чувашии», — пишут на сайте.

Финансирование памятников осуществляется как из бюджетов разных уровней, так и при поддержке меценатов. По данным издания, в 2025 году по всей России было размещено около 15 тендеров на установку памятников участникам СВО, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. В 2024 году таких закупок было четыре, в 2023 — две, а в 2022 году они отсутствовали.

