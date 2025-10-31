Логотип РИА URA.RU
В центре Тюмени закрылось кафе известной сети

В Тюмени временно закрылось кафе сети «Вилка Ложка»
31 октября 2025 в 11:45
В столовой подавали домашнюю еду

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на улице Ленина закрылось фермерское кафе сети «Вилка Ложка». Такая информация указана сайте сервиса 2ГИС. Как сообщили в самой сети, заведение временно не работает.

«Кафе временно закрыто. Мы надеемся вскоре открыть новое пространство», — рассказали в сети.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени закрылся популярный итальянский ресторан 150 meters. Гастробистро работало в городе с 2023 года.

