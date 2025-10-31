Как будут работать тюменские больницы в выходные

Медучреждения Тюмени будут работать по сокращенному графику на выходных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медицинские учреждения Тюменской области перейдут на специальный график работы с 1 по 4 ноября. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале.

«Экстренную медицинскую помощь можно получить круглосуточно. График плановых услуг варьируется в зависимости от дня: 1 ноября поликлиники работают с 8:00 до 20:00, 2 ноября — с 9:00 до 12:00, 3 ноября — с 9:00 до 16:00, а 4 ноября — с 9:00 до 14:00», — говорится в сообщении.

В эти часы будут функционировать кабинеты вакцинации, перевязочные и процедурные кабинеты, включая лаборатории для забора биологического материала, а также проводиться профилактические медосмотры и диспансеризация как взрослых, так и детей. Отделения неотложной медицинской помощи и выездные бригады скорой помощи будут работать с единым графиком с 1 по 4 ноября с 8:00 до 20:00, принимая вызовы до 19:30.

Продолжение после рекламы