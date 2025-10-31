Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Как будут работать тюменские больницы в выходные

Больницы и поликлиники Тюмени меняют график работы с 1 по 4 ноября
31 октября 2025 в 09:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Медучреждения Тюмени будут работать по сокращенному графику на выходных

Медучреждения Тюмени будут работать по сокращенному графику на выходных

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медицинские учреждения Тюменской области перейдут на специальный график работы с 1 по 4 ноября. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале.

«Экстренную медицинскую помощь можно получить круглосуточно. График плановых услуг варьируется в зависимости от дня: 1 ноября поликлиники работают с 8:00 до 20:00, 2 ноября — с 9:00 до 12:00, 3 ноября — с 9:00 до 16:00, а 4 ноября — с 9:00 до 14:00», — говорится в сообщении.

В эти часы будут функционировать кабинеты вакцинации, перевязочные и процедурные кабинеты, включая лаборатории для забора биологического материала, а также проводиться профилактические медосмотры и диспансеризация как взрослых, так и детей. Отделения неотложной медицинской помощи и выездные бригады скорой помощи будут работать с единым графиком с 1 по 4 ноября с 8:00 до 20:00, принимая вызовы до 19:30. 

Продолжение после рекламы

В ближайшие 10 лет на Тобольском тракте в Тюмени появится новая поликлиника. Вместе с ней запланировано строительство целого комплекса объектов: от жилых высоток до школ, детских садов, спорткомплекса с бассейном, клуба и кинозала

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал