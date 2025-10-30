В Свердловской области для тренеров запустят программу с выплатой в 1 млн рублей
Людмила Бабушкина анонсировала реализацию программы «Земский тренер»
Фото: пресс-служба заксобрания Свердловской области
Свердловская область начала работу над созданием региональной программы «Земский тренер». О разработке инициативы, которая предполагает миллионные выплаты специалистам, переезжающим в села и малые города, сообщила председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина.
Соответствующее заявление спикер облпарламента сделала в своем telegram-канале, поздравив тренеров с профессиональным праздником.
«В Свердловской области ведётся работа над программой „Земский тренер“. По инициативе президента Владимира Путина, с 2026 года эта программа будет реализована по всей стране. Она предполагает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, готовых переехать в сельскую местность и малые города», — отметила Людмила Бабушкина. Получить поддержку смогут тренеры с высшим или средним профессиональным образованием, которые готовы отработать по специальности не менее пяти лет.
В регионе уже действуют аналогичные программы для медиков и педагогов. В этом году к ним добавилась инициатива «Земский работник культуры»: первые 15 ее участников уже получили выплаты и приступили к работе.
