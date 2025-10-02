Статуя Свободы может закрыться из-за шатдауна в США

Факел Статуи Свободы может потухнуть из-за отсутствия финансирования, заявила Хокул
Нью-Йоркская Статуя Свободы может оказаться обесточенной и закрытой из-за приостановки работы правительства. Об этом заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

«Факел статуи „мог в буквальном смысле погаснуть не из-за стихийного бедствия, не из-за ужасного шторма, наводнения или урагана, а из-за того, что Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне вынудили правительство прекратить работу“, — сказала Хокул. Ее слова приводит The New York Times.

Также пресс-секретарь Хокул Эмма Уоллнер подтвердила, что штат не будет платить за то, чтобы достопримечательность оставалась открытой после закрытия Службой национальных парков. Помимо этого указано, что Служба уже проинформировала чиновников Нью-Йорка о том, когда статуя прекратит свою деятельность.

Ранее поступала информация о том, что в США произошел шатдаун. Это означает, что правительство Штатов приостановило работу. Произошло это из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год. Во время шатдауна государственным учреждениям запрещается осуществлять финансовые расходы.

