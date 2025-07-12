12 июля 2025

В Кудымкаре установили рекорд по приготовлению супа по коми-пермяцкому рецепту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекорд поставили на Дне города
Рекорд поставили на Дне города Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) установлен новый рекорд РФ по приготовлению национального супа тшакьяшыд. Это произошло на Дне города 12 июля, передает пресс-служба правительства региона.

«На празднике поставили рекорд страны по приготовлению более двух тысяч порций национального коми-пермяцкого грибного супа тшакьяшыд», — указано в telegram-канале ведомства. Достижение официально зафиксировали представители международного агентства «Интеррекорд» и Реестра рекордов России.

По данным организаторов, для приготовления блюда использовали местные грибы и перловую крупу, а сам процесс стал центральным событием ярмарки, посвященной празднику. В рамках фестиваля свою продукцию представили фермеры и ремесленники региона, а гости могли приобрести деликатесы, сувениры и изделия народных промыслов.

Кроме того, на празднике выступили известные российские и зарубежные повара. Среди них — основатель кулинарной школы Илья Лазерсон, президент ассоциации кулинаров Ильнур Муртазин и бренд-шеф ассоциации поваров Сербии Милан Умичевич. Они провели мастер-классы для жителей города и поделились профессиональными секретами приготовления национальных блюд.

Всего было изготовлено 2173 порции
Всего было изготовлено 2173 порции
Фото:

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В Кудымкаре (Пермский край) установлен новый рекорд РФ по приготовлению национального супа тшакьяшыд. Это произошло на Дне города 12 июля, передает пресс-служба правительства региона. «На празднике поставили рекорд страны по приготовлению более двух тысяч порций национального коми-пермяцкого грибного супа тшакьяшыд», — указано в telegram-канале ведомства. Достижение официально зафиксировали представители международного агентства «Интеррекорд» и Реестра рекордов России. По данным организаторов, для приготовления блюда использовали местные грибы и перловую крупу, а сам процесс стал центральным событием ярмарки, посвященной празднику. В рамках фестиваля свою продукцию представили фермеры и ремесленники региона, а гости могли приобрести деликатесы, сувениры и изделия народных промыслов. Кроме того, на празднике выступили известные российские и зарубежные повара. Среди них — основатель кулинарной школы Илья Лазерсон, президент ассоциации кулинаров Ильнур Муртазин и бренд-шеф ассоциации поваров Сербии Милан Умичевич. Они провели мастер-классы для жителей города и поделились профессиональными секретами приготовления национальных блюд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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