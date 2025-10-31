Курганцам пообещали починить протекающую крышу дома в 2031 году
Жильцы дома в Мишкино ждут ремонта кровли
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В райцентре Мишкино жильцам многоквартирного дома на улице Мира, 1Е приходится жить с протекающей крышей, поскольку капремонт перенесли на 2031 год. Об этом говорится в жалобе.
«Крыша в доме протекает. От протечек страдают 40 человек», — сообщается на странице реготделения ОНФ в Курганской области в соцсети «ВКонтакте». В ответе администрации Мишкинского округа говорится, что капремонт крыши дома на улице Мира, 1Е запланирован на 2029-2031 годы.
Представители местных властей посоветовали жильцам самостоятельно собрать средства на ремонт. Они выбрали непосредственное управление домом, поэтому препятствий для починки крыши за свои деньги нет.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!