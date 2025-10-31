Курганцам пообещали починить протекающую крышу дома в 2031 году

Жильцы дома в Мишкино ждут ремонта кровли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В райцентре Мишкино жильцам многоквартирного дома на улице Мира, 1Е приходится жить с протекающей крышей, поскольку капремонт перенесли на 2031 год. Об этом говорится в жалобе.

«Крыша в доме протекает. От протечек страдают 40 человек», — сообщается на странице реготделения ОНФ в Курганской области в соцсети «ВКонтакте». В ответе администрации Мишкинского округа говорится, что капремонт крыши дома на улице Мира, 1Е запланирован на 2029-2031 годы.