В Кургане снесут 11 незаконных построек
31 октября 2025 в 04:00
Самострой демонтируют в Кургане
Фото: Илья Московец © URA.RU
Власти Кургана ищут подрядчика, который возьмется за снос одиннадцати самовольных построек. Об этом говорится в документации тендера.
«Снос самовольно установленных некапитальных строений в Кургане. Количество — 11. Начальная цена контракта составляет 349 999 рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Работы планируется выполнить до конца года.
Ранее в Кургане приняли решение о сносе строения на улице Коли Мяготина. Здание №111б признали незаконным.
