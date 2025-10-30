В Кургане снесут 11 незаконных построек

Самострой демонтируют в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Кургана ищут подрядчика, который возьмется за снос одиннадцати самовольных построек. Об этом говорится в документации тендера.

«Снос самовольно установленных некапитальных строений в Кургане. Количество — 11. Начальная цена контракта составляет 349 999 рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Работы планируется выполнить до конца года.