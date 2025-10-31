Цена на новостройки в Кургане подешевела на 6 тысяч рублей за квадратный метр
В Кургане подешевели квартиры в новых жилых комплексах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Кургана за третий квартал снизилась на 6 тысяч рублей. При этом цена в целом за год на квартиры в строящихся домах увеличилась на 18,5 процента. Об этом сообщает портал о недвижимости Restate.ru.
«Цена в новостройках и жилых комплексах Кургана сейчас в среднем составляет 142 339 рублей. Это на 6 064 рубля меньше за один квадратный метр, чем в предыдущем периоде. Однако общая картина показывает, что за год средняя цена за квадратный метр в новостройках выросла на 47 924 рубля», — приводят такие данные аналитики.
Сейчас наиболее доступными по цене оказались однокомнатные квартиры в микрорайоне Заозерный: цена на них начинается от 2,7 млн рублей за квартиру площадью около 33 квадратных метров. В центре города на улице Климова самая дорогая новостройка стоит 15 млн рублей, а средняя — около 5,8 млн рублей за квартиру площадью около 50 квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что текущая стоимость нового жилья в Кургане сравнялась с ценами на вторичный рынок в Подмосковье, а именно в Сергиевом Посаде. При этом город Курган продолжает входить в лидеры по темпам удорожания жилья в России за последние пять лет.
