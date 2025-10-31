Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

Цена на новостройки в Кургане подешевела на 6 тысяч рублей за квадратный метр

31 октября 2025 в 11:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане подешевели квартиры в новых жилых комплексах

В Кургане подешевели квартиры в новых жилых комплексах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Кургана за третий квартал снизилась на 6 тысяч рублей. При этом цена в целом за год на квартиры в строящихся домах увеличилась на 18,5 процента. Об этом сообщает портал о недвижимости Restate.ru. 

«Цена в новостройках и жилых комплексах Кургана сейчас в среднем составляет 142 339 рублей. Это на 6 064 рубля меньше за один квадратный метр, чем в предыдущем периоде. Однако общая картина показывает, что за год средняя цена за квадратный метр в новостройках выросла на 47 924 рубля», — приводят такие данные аналитики. 

Сейчас наиболее доступными по цене оказались однокомнатные квартиры в микрорайоне Заозерный: цена на них начинается от 2,7 млн рублей за квартиру площадью около 33 квадратных метров. В центре города на улице Климова самая дорогая новостройка стоит 15 млн рублей, а средняя — около 5,8 млн рублей за квартиру площадью около 50 квадратных метров.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что текущая стоимость нового жилья в Кургане сравнялась с ценами на вторичный рынок в Подмосковье, а именно в Сергиевом Посаде. При этом город Курган продолжает входить в лидеры по темпам удорожания жилья в России за последние пять лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал