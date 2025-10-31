Цена на новостройки в Кургане подешевела на 6 тысяч рублей за квадратный метр

В Кургане подешевели квартиры в новых жилых комплексах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Кургана за третий квартал снизилась на 6 тысяч рублей. При этом цена в целом за год на квартиры в строящихся домах увеличилась на 18,5 процента. Об этом сообщает портал о недвижимости Restate.ru.

«Цена в новостройках и жилых комплексах Кургана сейчас в среднем составляет 142 339 рублей. Это на 6 064 рубля меньше за один квадратный метр, чем в предыдущем периоде. Однако общая картина показывает, что за год средняя цена за квадратный метр в новостройках выросла на 47 924 рубля», — приводят такие данные аналитики.

Сейчас наиболее доступными по цене оказались однокомнатные квартиры в микрорайоне Заозерный: цена на них начинается от 2,7 млн рублей за квартиру площадью около 33 квадратных метров. В центре города на улице Климова самая дорогая новостройка стоит 15 млн рублей, а средняя — около 5,8 млн рублей за квартиру площадью около 50 квадратных метров.

